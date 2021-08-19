Раніше чиновник неоднозначно висловився щодо ситуації на сході України.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, який вчора неоднозначно висловився щодо ситуації на Донбасі, пояснив, що саме мав на увазі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні підійшли журналісти на сесії, знову спитали про події на Донбасі. Щоб не плутати нікого розлогою відповіддю, сказав коротко та однозначно. Дублюю тут. Відповідь наступна: У нас йде гібридна війна. Росія - країна-агресор. Крапка. Все інше - провокації ворожої сторони", - написав чиновник у соцмережі.

Напередодні миколаївські журналісти попросили Кіма прокоментувати його ж слова семирічної давності. Тоді майбутній чиновник написав у соціальній мережі, що на Донбасі "українці вбивають українців", але з різними мотивами. "Я писав це в контексті того, що зброя в руках українців і українців. Просто мотивація у них різна. Хтось відстоює російські інтереси, а хтось українські. Громадянство України, на той момент, було в обох (сторін конфлікту, - ред.). Війна зараз відбувається. Де-юре - громадянська війна, але де-факто - російська агресія. Тобто, вони керують нашими громадянами, яких ми чекаємо назад", - пояснив чиновник у відповідь.

Автор: Юрій Годован