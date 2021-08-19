Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, який вчора неоднозначно висловився щодо ситуації на Донбасі, пояснив, що саме мав на увазі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні підійшли журналісти на сесії, знову спитали про події на Донбасі. Щоб не плутати нікого розлогою відповіддю, сказав коротко та однозначно. Дублюю тут. Відповідь наступна: У нас йде гібридна війна. Росія - країна-агресор. Крапка. Все інше - провокації ворожої сторони", - написав чиновник у соцмережі.
Напередодні миколаївські журналісти попросили Кіма прокоментувати його ж слова семирічної давності. Тоді майбутній чиновник написав у соціальній мережі, що на Донбасі "українці вбивають українців", але з різними мотивами. "Я писав це в контексті того, що зброя в руках українців і українців. Просто мотивація у них різна. Хтось відстоює російські інтереси, а хтось українські. Громадянство України, на той момент, було в обох (сторін конфлікту, - ред.). Війна зараз відбувається. Де-юре - громадянська війна, але де-факто - російська агресія. Тобто, вони керують нашими громадянами, яких ми чекаємо назад", - пояснив чиновник у відповідь.