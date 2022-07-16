Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду.

В Одесі внаслідок ворожого ракетного удару, що стався сьогодні, 16 липня, вранці, поранено чоловіка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

"Попередньо встановлено одну потерпілу особу. Так, внаслідок влучання ворожого снаряду, 30-річного чоловіка поранено уламками в область голови. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду", - йдеться в повідомлені.

За даними слідства, вранці 16 липня військові країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре завдали ракетного удару по об’єктам цивільної інфраструктури Одеси.

"Внаслідок ракетного обстрілу Малиновського району міста пошкоджено декілька складських приміщень площею близько 10 тис. кв. м. Також пошкоджено низку інших споруд, прилеглих до місця вибуху, у яких вибито вікна та пошкоджено стелю", - зазначили в прес-службі.

Наразі співробітники ГУ ДСНС в Одеській області ліквідують наслідки пожежі.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Також у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено уламки від механізму ракети.

"Слід зазначити, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні", - повідомили в прес-службі прокуратури.

Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 липня по Одесі російські загарбники завдали ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля.

Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, на складі виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа, за даними ДСНС, орієнтовно на площі 1 тис. кв. м. Пожежу було локалізовано о 07:37 і ліквідовано о 10:42.

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