У лікарні залишається донька пенсіонерки, яка загинула через повітряну атаку з боку росіян.

В Одесі у лікарні померла жінка, яка отримала страшні опіки через дроновий удар російської армії, який окупанти завдали 23 лютого, коли у РФ святкують день захисника вітчизни.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, померла пенсіонерка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки, що була здійснена окупантами ввечері 23 лютого. Ударний безпілотник влучив у житловий будинок.

"Сьогодні, на жаль, вона померла у лікарні. Весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким - критичним, вона знаходилась у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе… Одеситці був 61 рік", - розповів посадовець.

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Як уточнили в Одеській міськраді, пенсіонерка мешкала у Приморському районі міста разом з донькою. Обох жінок було доставлено до лікарні. У літньої жінки, 1962 року народження, були важкі опіки (70 відсотків поверхні тіла) та опіковий шок. У лікарні ще перебуває її 31-річна донька, яка отримала також опіки та перелами кісток. Її стан поки стабільний.

У центрі уваги Одеса - трагедія трапилася через росіян

Як повідомляв УНІАН, російська армія пізно вечорі 23 лютого атакувала Одесу ударними дронами, у місті сталася пожежа та руйнування житлового будинку. Двох поранених жінок (мати та доньку) у важкому стані доставили до лікарні. Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки загинув їхній літній сусід - його тіло деблокували з-під завалів.

Також знайшли його 72-річну дружину - жінка знаходилась під завалами близько двох годин та отримала термічні опіки 40 відсотків поверхні тіла й перелами кінцівок. Потім вона померла у лікарні.

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