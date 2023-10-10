В Кремлі намагатимуться мінімізувати малопопулярні кроки серед населення до проведення у березні 2024 року виборів президента.

Оголошення чергової хвилі мобілізації до виборів президента Російської Федерації малоймовірна. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, президентські вибори у Росії відбудуться 17 березня 2014 року. Майже напевно російський президент Володимир Путін знову братиме участь у виборах, незважаючи на те, що він ще публічно не оголосив про намір балотуватися.

"Існує припущення, що виборча кампанія Путіна розпочнеться неофіційно у листопаді 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

При цьому, як відзначає розвідка, що хоча вибори у Росії є предметом втручання та контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом для політичної легітимізації.

"Майже напевно, що виборча кампанія Путіна зосереджуватиметься на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів - це наратив, який часто використовується для виправдання дій держави та консолідації влади Путіна", - сказано у повідомленні.

Водночас, під час підготовки до виборів, Кремль майже напевно прагнутиме мінімізувати непопулярні політичні кроки.

"Тому, вкрай малоймовірно, що будь-які мобілізаційні хвилі будуть втілені до президентських виборів у березні 2024 року", - вважає розвідка.

Вибори в РФ

Як повідомляв УНІАН, у серпні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна переоберуть на президентських виборах з результатом понад 90% голосів. Пєсков заявив, що вибори у РФ - не демократія, а дорога бюрократія.

Вас також можуть зацікавити новини: