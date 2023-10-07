Кадиров запропонував залишити на майбутніх виборах в РФ лише одного кандидата, або взагалі їх скасувати.

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував скасувати вибори в РФ, або залишити на них лише одного кандидата – Владіміра Путіна. Як повідомляє російське агентство ТАСС, про це він заявив у ході акції в честь дня народження російського диктатора.

"Я пропоную зараз, коли триває СВО (так називають у Росії війну проти України), одноголосно прийняти рішення, що на виборах у нас буде один кандидат – Володимир Володимирович Путін. Або тимчасово скасувати вибори, тому що іншої людини в нас немає, яка могла б захистити сьогодні нашу країну", - заявив Кадиров.

Водночас Кадиров не уточнив, від кого, на його думку, Путін має "захищати країну".

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Вибори президента в Росії

Вибори президента РФ мають відбутися 2024 року. Як повідомляли в Кремлі, Путін ще не оголошував офіційно про свій намір балотуватися, але "конкурентів не бачить".

Російський диктатор готовий перевершити майже тридцятилітнє правління Йосипа Сталіна. Це станеться, якщо він отримає новий шестирічний мандат.

Сьогодні Путіну виповнюється 71 рік.

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