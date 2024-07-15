Внаслідок атаки постраждали пʼять корпусів медзакладу, в тому числі один найновіший.

Парламент Словаччини відмовився розглядати проект резолюції, в якій засуджується російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. За внесення ініціативи до порядку денного проголосував лише 41 парламентарій, повідомляє Aktuality.sk.

У матеріалі зазначили, що депутат з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Беата Юрік запропонувала парламенту розглянути проект резолюції про засудження ракетного удару окупантів по "Охматдиту", однак більшість виступили проти.

Так, після цієї пропозиції депутат Словацької національної партії Павел Гуптак запитав, звідки у них інформація про те, що Російська Федерація завдала ракетного удару по українській дитячій лікарні.

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"А ви там були?" - запитав він свою колегу.

В кінцевому результаті лише 41 депутат проголосував "за", а більшість "проти". Відповідно, внесення ініціативи не підтримали.

Удар по Охматдиту 8 липня - що відомо

Як раніше писав УНІАН, корпус "Охматдиту", куди влучила ракета РФ, знесуть, адже він не підлягає відновленню.

"Зараз проходить процес технічного обстеження колишнього старого хірургічного корпусу, і скоріше за все, він також буде підлягати знесенню. Ми з командою "Охматдит" працюємо над медичним завданням, щоб розпочати проектувати на цій території новий корпус", - розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Також відомо, що внаслідок атаки на Київ 8 липня загинули 33 людини, серед них 5 дітей. Ще 121 людина постраждала, з них 10 дітей віком від 2 до 17 років.

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