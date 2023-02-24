У самому місті прильотів не зафіксовано.

Сьогодні ввечері росіяни завдали удару по передмістю Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв після відбою повітряної тривоги близько 21:40.

"Щодо звуків вибухів, які чули жителі деяких районів міста. Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано", - зазначив Куртєв.

Відео дня

Він закликав жителів області не нехтувати сповіщеннями про повітряну небезпеку.

Рік війни: головні новини з фронту

За рік повномасштабного вторгнення до України Росії не вдалося реалізувати свої плани із захоплення українських територій. Наразі, за даними британської розвідки, Росія розпочала новий етап розв'язаної проти України війни та намагається вести її на виснаження.

Протягом минулої доби, 23 лютого, українська авіація завдала понад 20 ударів по районах зосередження російських військ та позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об'єкт РФ.

За рік повномасштабної війни Росія втратила 146 тисяч 820 своїх окупантів, за добу, 23 лютого, українські захисники ліквідували 970 путінських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: