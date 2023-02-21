Російські загарбники бояться контрнаступу Збройних Сил України на Запорізькому напрямку.
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі, коментуючи інформацію про те, що там помітили понад 40 автобусів з найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера". "Я думаю, що вони готуються до глибокої оборони. Вони дуже бояться нашого контрнаступу на Запорізькому напрямку", - пояснив він.
Експерт навів останні оцінки українських військових, згідно з якими чисельність "вагнерівців" під час штурму Соледара становила близько 30-35 тисяч осіб, а тепер опустилася до 6-7 тисяч.
"Ось таких втрат вони зазнали. Більше їм найм ув'язнених не дозволений, перехопило ініціативу Міністерство борони Російської Федерації. А вони користуються найманцями, яких ще можуть вербувати через свої центри або військкомати російські - там, де їм це ще дозволяють", - сказав він.
На думку Жданова, зараз вони намагаються піти в глуху оборону на Запорізькому напрямку і зробити з нього своєрідний укріпрайон, оскільки розуміють, якщо ЗСУ прорвуться - це означатиме обвал всієї оборони.
"Вагнерівці" на війні в Україні
Як відомо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вербує російських в'язнів на війну з початку повномасштабного вторгнення.
У січні США ввели санкції проти ПВК"Вагнер" і визнали її транснаціональною злочинною організацією.
Незважаючи на те, що у РФ заборонено найманство, нещодавно Путін заявив, що найманці повинні мати ті ж соціальні гарантії, що і військовослужбовці російської армії.
У 92-й окремій механізованій бригаді повідомляли, що з 24 лютого на війну в Україну кинули близько 40 тисяч "вагнерівців" - понад 35 тисяч вже ліквідували.