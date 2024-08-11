У Покровському районі вночі росіяни пошкодили 2 інфраструктурні об’єкти

Окупанти другий ранок поспіль обстрілюють Краматорськ і знову поцілили в інфраструктурний об’єкт, через що 4 людини зазнали поранень. Про це повідомив сьогодні зранку голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні — знову по інфраструктурному об'єкту. Наразі відомо про чотирьох поранених: 1 людина у важкому стані — її оперують, 2 отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще 1 людина не потребує допомоги", - інформував він.

Згодом він повідомив, що за добу ворог 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під ударом були Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

Відео дня

"Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено 8 будинків; ще 4 будинки пошкоджено у Ганнівці. У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки. Серед ночі росіяни обстріляли Покровськ, Гришине і Ріг — пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлю і підприємство. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство", - розповів голова ОВА.

У Краматорському районі прильоти також були у Лиманській громаді. В результаті ударів ворога пошкоджено 2 будинки у Торському і Зарічному; у Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду; У Стінках загинула людина. У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.

З Донеччини продовжується евакуація місцевого населення.

Війна в Україні - ситуація у Краматорську

Як повідомляв УНІАН, вчора Філашкін інформував, що зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в Краматорську. В результаті удару один працівник загинув, ще декілька отримали поранення. Будівлі об'єкту зазнали серйозних ушкоджень.

9 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинуло 14 людей, поранено 43. Серед загиблих ідентифіковано 2 дітей, тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, зокрема, ймовірно, однієї дитини.

Вас також можуть зацікавити новини: