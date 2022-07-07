Розвідка не виключає, що окупанти спробують наступати з боку Запоріжжя.

Росія найближчим часом буде зайнята встановленням контролю над частиною Луганської області, яку вона ще не захопила. Після цього вона може спробувати наступати на запорізькому напрямку.

Про це заявила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

"Зусилля противника зосереджені на встановленні остаточного контролю над Луганською областю. Найскладніша ситуація на сьогодні склалася на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на рубежі Донецької області", — заявила Маляр.

Розвідка не виключає, що окупанти спробують наступати на запорізькому напрямку. Також не виключені наступальні дії противника в бік Великої Новоселівки та Покровська з метою оточення українських підрозділів.

Підрозділи окупаційних військ у цьому напрямку посилюються щонайменше п'ятьма батальйонними тактичними групами.

На правому березі Дніпра в Херсонській області росіяни будуть тримати оборону і проводити диверсійні дії, вважає розвідка.

"Враховуючи відсутність ознак створення на території Придністровського регіону Молдови та Білорусі наступальних угруповань і відсутність значної кількості російських військ, зараз ГУР розглядає ймовірність проведення наступу противника як один з можливих сценаріїв, але оцінює цю ймовірність як низьку", — заявила Маляр.

Війна в Україні:

Війська Росії вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення на українську територію.

Противник захопив низку населених пунктів на Сході та Півдні України. Пізніше окупанти пішли в наступ на Донбасі, і "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що противник планував до 26 червня захопити всю Луганщину.

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