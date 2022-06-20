У Міноборони зазначили, що ворог має перевагу в озброєнні, тому ситуація надзвичайно складна.

Зараз в районі Сєвєродонецька тривають вирішальні бої, тому що в планах росіян захопити всю Луганську область до 26 червня.

Про це наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. І плани ворога – це дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня. І зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола", - зазначила вона.

Маляр додала, що росіяни намагаються прорвати оборону українських військ і взяти в оточення угруповання, яке здійснює оборону Лисичанська і Сєвєродонецька.

"Ворог має перевагу в озброєнні, тому ситуація надзвичайно складна і зараз йде максимальна інтенсивність цих вирішальних боїв", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 20 червня на Сєвєродонецькому напрямку супротивник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.

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