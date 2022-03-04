Росіяни залишили також технічну документацію.

Російські загарбники залишили колону військової техніки на житомирській трасі поблизу Макарова Київської області.

Відео з місця подій опублікували українські військові.

На кадрах видно щонайменше п'ять одиниць важкої техніки. Більшість з них окупанти залишили посеред траси. Одну машину замаскували у кюветі.

Українські військові оглянули покинуту техніку. Росіяни залишили усю технічну документацію.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що українські військові продовжують чинити опір російським окупантам, які вторглися 24 лютого в нашу країну.

Ворог втратив колону техніки на Чернігівщині і літак під Волновахою.

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