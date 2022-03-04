Росіяни кинули техніку поблизу Макарова / фото REUTERS
Російські загарбники залишили колону військової техніки на житомирській трасі поблизу Макарова Київської області.
Відео з місця подій опублікували українські військові.
На кадрах видно щонайменше п'ять одиниць важкої техніки. Більшість з них окупанти залишили посеред траси. Одну машину замаскували у кюветі.
Українські військові оглянули покинуту техніку. Росіяни залишили усю технічну документацію.
На Житомирській трасі біля Макарова розкидано військову техніку окупантів
Як повідомляв УНІАН, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що українські військові продовжують чинити опір російським окупантам, які вторглися 24 лютого в нашу країну.
Ворог втратив колону техніки на Чернігівщині і літак під Волновахою.