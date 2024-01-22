Випробування мають закінчитись вже цього місяця.

Російська компанія HiderX створює "костюм-невидимку" для маскування та захисту окупаційних військ від тепловізорів українських захисників.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, цей костюм покритий невстановленим хімічним складом і повністю базується на російських технологіях.

Компанія HiderX стверджує, що вага костюма становить лише 350 грамів і він може поміститися у кишені. Випробування новинки будуть завершені до кінця січня 2024 року.

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Тепловізори на фронті

Як повідомляв УНІАН, на фронті спостерігається черговий етап еволюції дронів. "Пташки" з тепловізійними камерами радикально підвищили ефективність застосування дронів вночі, і особливо в зимовий період. Якщо дроном тепловізор підняти на 500 метрів – переміщення людей видно дуже чітко.

Українці також активно використовують захист від тепловізорів. Доктор технічних наук за спеціальністю озброєння та військова техніка, професор Костянтин Боряк та співрозробник і виробник Максим Боряк, розповіли як працює створений для українських захисників "плащ-невидимка". Якщо подивитись в тепловізор на людину, одягнуту в цей плащ, то ви саму людину не побачите, буде видно тільки місцевість, яка притаманна тому місцю, за яким спостерігають

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