Він розроблявся з фокусом на те, що військовослужбовець буде використовувати його зі своїм типовим спорядженням в бойових умовах.

Доктор технічних наук за спеціальністю озброєння та військова техніка, професор Костянтин Боряк та співрозробник і виробник Максим Боряк, розповіли як працює створений для українських захисників "плащ-невидимка".

"Це маскувальний засіб військовослужбовців від технічних засобів спостереження та ведення розвідки з допомогою тепловізорів, які використовуються противником. Його направленість - він маскує військовослужбовця під пейзаж і під ту ситуацію природню, яка є на місцевості. Це і заброшені, понищені будівлі, і дерева, і чагарники, і висока трава. Тобто, повинна бути не гола біла стіна", - сказав Боряк в ефірі телемарафону.

Доктор технічних наук додав, якщо вдягнути плащ і стати біля білої стіни, то в тепловізорі можна буде побачити пляму на стіні, "але ви не побачите білу стіну, тобто людина не розчиниться в цій стіні".

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"Це маскувальний виріб, він маскує людину саме під місцевість. Якщо подивитись в тепловізор на людину, одягнуту в цей плащ, то ви саму людину не побачите, буде видно тільки місцевість, яка притаманна тому місцю, за яким спостерігають",- підкреслив він.

В свою чергу, співрозробник та виробник маскувального засобу Максим Боряк пояснив, що український "плащ-невидимка" одразу розроблявся з фокусом на те, що військовослужбовець буде використовувати його зі своїм спорядженням в бойових умовах, тому його надівають на бронежилет, а обличчя закривається спеціальною маскою.

Крім того, доктор технічних наук зазначив, що українська розробка має два патенти - на сам склад матеріалу і на конструкцію, які працюють тільки разом, "якщо взяти щось одне, то воно так працювати не буде". "Його особливість в тому, що окрім багатошарового матеріалу, є специфічна конструкція", - підкреслив Костянтин Боряк.

Щодо меж експлуатації плаща-невидимки, то він призначений для знаходження на місці або для дуже повільного пересування, тому що при значному прискоренні руху, людське тіло випромінює велику кількість теплової енергії.

"Людина постійно випромінює тепло і його треба кудись дівати, якщо стабілізувати цю енергію тепла, то можна якось з нею зладити. Якщо бігати, то це занадто буде енергії. Саме ця конструкція плаща розроблена, щоб бути на місці. Ви берете його з собою, виходите на місце, прийшли і одягаєте. Можете трошки пересуватися чи стоячи, чи повзком, але рухатися повільно. Якщо будете бігати, це занадто буде тепла і це може знизити маскувальні властивості", - пояснив Костянтин Боряк.

Доктор технічних наук зауважив, що від іноземних аналогів плащів, українська розробка "плаща-невидимки" відрізняється іншим принципом роботи, помірною собівартістю та практичністю, зокрема, можливістю очищення миючими засобами без втрати маскувальних властивостей.

"Є приклади таких елітних плащів, в яких використовують метаматеріали, вони інші зовсім і по іншому принципу працюють, але вони і дорогі. У нас стояло завдання зробити не дорого, щоб кожен боєць міг проповзти в багнюці, потім відмити, відновити і все працює. Всі плащі імпортні з метаматеріалів, більшість на 90 відсотків бояться будь-яких миючих засобів, від звичайного мила до порошків. Якщо тільки їх після багнюки ополоснути, вони втрачають свої властивості маскувальні, можливо не всі, але більше половини процентів своїх маскувальних властивостей. Вони дорогі і не такі практичні", - акцентував Костянтин Боряк.

Якщо порівнювати з аналогічними маскувальними засобами ворога, то у росіян вони більш тонкі, а в середині використовується фольга, через що за відносно невеликий проміжок часу втрачаються маскувальні властивості перед тепловізором.

"Ми проаналізували, знаємо з чого, як вони зроблені, їх конструкцію. Наші – це зовсім інше. Там не враховується, що людина є генератор тепла. Він більш тонкий, в середині відчувається фольга, після проміжку часу вона нагрівається і людина стає видимою (для тепловізора - УНІАН)", - підкреслив Костянтин Боряк.

Що відомо про плащ-невидимку для ЗСУ

4 жовтня віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в межах платформу Brave1 в Україні створили плащ-невидимку від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.

Відзначалося, що розробка має вагу до 2,5 кг, захищеність від дощу та мокрого снігу, а також не горить та захищає від високих температур.

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