Військовий завдав збитків на 3,2 мільйона гривень.

Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини з метою власного збагачення продавав через Інтернет та здавав у ломбарди тепловізори і камери нічного бачення. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів.

"Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди", - йдеться у повідомленні.

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За даними правоохоронців, загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 мільйона гривень.

Військовослужбовець обвинувачується у привласненні майна, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує покарання – до 15 років ув’язнення.

В ході досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі. Обвинувальний акт направлено до суду.

Інші правопорушення, скоєні військовими

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини. Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

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