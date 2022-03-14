Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку.

Сьогодні, 14 березня, російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. Ворог зазнав чималих втрат.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Сьогодні, станом на 17.00 14 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. У ході відбиття наступальних дій ворог втратив до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР. Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти.

"Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення - понад 12 одиниць автомобільної техніки. Зазнавши втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили. Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та наносити максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів. Тривають бої", - зазначило Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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