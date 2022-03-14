Сьогодні, 14 березня, російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. Ворог зазнав чималих втрат.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Сьогодні, станом на 17.00 14 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. У ході відбиття наступальних дій ворог втратив до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР. Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти.
"Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення - понад 12 одиниць автомобільної техніки. Зазнавши втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили. Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та наносити максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів. Тривають бої", - зазначило Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
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