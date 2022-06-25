Жінка згадує, як росіяни виганяли людей з будинків, ґвалтували та навіть випорожнювалися прямо в будинках

Мешканка Херсонської області розповіла про пережите за час російської окупації. Жінка відзначила жорстокість російських військових.

Відповідне відео оприлюднив колишній прем'єр-міністр Швеції та співголова Європейської Ради з міжнародних відносин Карл Більд у Twitter.

Жінка розповіла, що росіяни забирали у цивільних все, що хотіли - вибивали двері в будинки та навіть сходили в туалет прямо на килим в кімнаті.

"Він і каже: бабуся, як ви живете дуже багато в селах, у нас в місті так не живуть, як ви", – поділилася вона розмовою з солдатом-бурятом.

Крім того, загарбники показували свою ненависть до українців через різну якість життя. При цьому в сусідньому селі росіяни виганяли людей з будинків та гвалтували жінок.

Звірства росіян у Бучі - що відомо

Після того як увечері 2 квітня Генштаб ЗСУ оголосив про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів, почала з'являться інформація про їхні звірства. Вони вбивали, катували і ґвалтували людей.

Правоохоронці виявили братські могили з тілами вбитих мирних жителів.

Зокрема, станом на початок травня було відомо про більш ніж 400 жителів Бучі, які були закатовані і розстріляні окупантами. У місті також пошкоджено понад 1170 будівель.

Журналісти ідентифікували вісьмох російських військових з дислокованих у Пскові десантно-штурмових полків, які перебували в Бучі під час окупації.

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