Мешканка Херсонської області розповіла про пережите за час російської окупації. Жінка відзначила жорстокість російських військових.
Відповідне відео оприлюднив колишній прем'єр-міністр Швеції та співголова Європейської Ради з міжнародних відносин Карл Більд у Twitter.
Жінка розповіла, що росіяни забирали у цивільних все, що хотіли - вибивали двері в будинки та навіть сходили в туалет прямо на килим в кімнаті.
"Він і каже: бабуся, як ви живете дуже багато в селах, у нас в місті так не живуть, як ви", – поділилася вона розмовою з солдатом-бурятом.
Крім того, загарбники показували свою ненависть до українців через різну якість життя. При цьому в сусідньому селі росіяни виганяли людей з будинків та гвалтували жінок.
Звірства росіян у Бучі - що відомо
Після того як увечері 2 квітня Генштаб ЗСУ оголосив про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів, почала з'являться інформація про їхні звірства. Вони вбивали, катували і ґвалтували людей.
Правоохоронці виявили братські могили з тілами вбитих мирних жителів.
Зокрема, станом на початок травня було відомо про більш ніж 400 жителів Бучі, які були закатовані і розстріляні окупантами. У місті також пошкоджено понад 1170 будівель.
Журналісти ідентифікували вісьмох російських військових з дислокованих у Пскові десантно-штурмових полків, які перебували в Бучі під час окупації.