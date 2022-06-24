У селі Щасливцеве Генічеського району Херсонської області окупанти скоїли три незаконні проникнення до будинків представників корінного кримськотатарського народу.

На окупованій Херсонщині росіяни провели незаконні обшуки та викрали двох мешканців села Щасливцеве.

Як повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим, за повідомленням ГО "Кримськотатарський ресурсний центр", вранці 22 червня у селі Щасливцеве Генічеського району Херсонської області окупанти скоїли три незаконні проникнення до будинків представників корінного кримськотатарського народу.

Зокрема, окупанти прийшли до батьків покійного чоловіка відомої культпрацівниці Генічеського району, хореографа, викладачки народних танців Сусанни Ізмаїлової з метою "обшуку", а коли жінка приїхала до свекрів, то "обшукали" також її будинок.

Зокрема, окупанти вилучили всі ґаджети, а її забрали, за попередньою інформацією, до "підвалу" 17-го училища.

Крім цього, того ж дня окупанти здійснили незаконний обшук у домі ще одного мешканця села Щасливцеве - Расіма Асанова, якого забрали з місця роботи в пансіонаті "Азов" і, ймовірно, також відвезли до "підвалу" 17-го училища.

"Представництво інформує українські правоохоронні органи про злочини, що чинить армія РФ, зокрема, на території тимчасово непідконтрольних районів Херсонської області. До відповідальності має бути притягнено кожного винного у переслідуваннях цивільного населення України, у тому числі представників корінного кримськотатарського народу, які були змушені виїхати з тимчасово окупованого Криму після 2014 року задля збереження власних безпеки та життя", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що незаконні арешти, обшуки та переслідування представників кримськотатарського народу порушують норми міжнародного гуманітарного права та положення Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

"Репресії та порушення прав і свобод громадян України на окупованих і тимчасово непідконтрольних територіях повинні негайно припинитися, що неможливо без повернення контролю над окремими районами Херсонської області та деокупації Кримського півострова", - наголосили у представництві.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області загарбники змушують ув’язнених подавати документи на російські паспорти, щоб підвищити показники "паспортизації".