В Одеській області є певні загрози з моря, повітря і невизнаного Придністров'я.

Окупанти намагаються вести повітряну розвідку над Одесою. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пояснюючи сигнал тривоги, який сьогодні ввечері був оголошений в Одесі.

"Ворог продовжує намагатися вести повітряну розвідку", - зазначив Братчук.

Він також попросив населення не заважати роботі ЗСУ, підкресливши, що українські військові знають свої завдання і загрози, яким піддається (може піддатися) Одеський регіон. У їх числі - серйозні виклики з боку Чорного моря, повітря і невизнаного Придністров'я.

При цьому Братчук акцентував на тому, що оборона – завдання військових і бійців тероборони, і закликав не панікувати.

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