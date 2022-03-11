Окупанти намагаються вести повітряну розвідку над Одесою. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пояснюючи сигнал тривоги, який сьогодні ввечері був оголошений в Одесі.
"Ворог продовжує намагатися вести повітряну розвідку", - зазначив Братчук.
Він також попросив населення не заважати роботі ЗСУ, підкресливши, що українські військові знають свої завдання і загрози, яким піддається (може піддатися) Одеський регіон. У їх числі - серйозні виклики з боку Чорного моря, повітря і невизнаного Придністров'я.
При цьому Братчук акцентував на тому, що оборона – завдання військових і бійців тероборони, і закликав не панікувати.