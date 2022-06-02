Окрім того, постраждав чоловік та три жінки було врятовано.

Внаслідок потрапляння снаряда в Харкові загорілася бібліотека в загальноосвітній школі. Загинула жінка.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Харківській області.

"Внаслідок попадання снаряда о 00:13 2 червня надійшло повідомлення про пожежу у загальноосвітній школі Київського району міста Харків. Горіло приміщення бібліотеки на площі 50 кв. м. До ліквідації пожежі було залучено чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 людини особового складу ДСНС. О 02:14 пожежу було ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло жінки. Окрім того, постраждав чоловік та три жінки було врятовано.

Ситуація в Харкові та області

Загалом за добу з 1 по 2 червня рятувальники 19 разів виїжджали на виклики:

для гасіння пожеж - 13, зокрема, на 4 пожежі, спричинені обстрілами;

для надання допомоги населенню - 3;

для надання допомоги комунальним службам та проведення аварійно-рятувальних робіт - 3.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Золочівській громаді Богодухівського району, Чугуївському районі області, а також у Київському та Слобідському районі Харкова. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, школа та виробнича будівля.

Зокрема, приватному секторі села Клугіно-Башкирівка Чугуївського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Постраждали два чоловіки: 1947 року народження, якого госпіталізували до Чугуївської районної лікарні, та 1958 року народження - він від госпіталізації відмовився.

О 00:20 у Слобідському районі Харкова під час обстрілу зайнялась триповерхова виробничо-господарська будівля. Площа пожежі склала 1000 кв. м. До ліквідації пожежі було залучено шість одиниць техніки та 36 осіб особового складу ДСНС.

До того ж піротехнічні підрозділи ДСНС за добу ліквідували 38 ворожих боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники готують черговий обстріл освітніх закладів в Донецькій області. Зокрема, за словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, під загрозою Краматорськ та Слов'янськ.

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