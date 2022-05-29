Сьогодні президент України Володимир Зеленський у Харкові провів нараду щодо відновлення будинків та інфраструктури.

У неділю, 29 травня, російські війська обстріляли один з районів Харкова після того, як стало відомо про приїзд президента України Володимира Зеленського.

Окупанти обстріляли район селища Жуковського і північну частину Харкова. Про це повідомляє Суспільне.

В результаті обстрілу пошкоджено будинки, автомобілі, магазини та гаражі.

Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі єдиного телемарафону підтвердив, що місто було обстріляне.

"Харків не припиняють обстрілювати, і сьогодні ми також, на жаль, маємо обстріл однієї з частин міста Харкова", - заявив міський голова.

Зеленський в Харкові:

29 травня Зеленський у Харкові провів нараду по відновленню будинків та інфраструктури. За словами президента, варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синьогубова, на сьогодні дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільші пошкодження і руйнування отримали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

Синьогубов зазначив, що 31% території Харківської області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

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