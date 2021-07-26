Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середнього ступеню тяжкості, п’ятьох - задовільний.

На Донбасі внаслідок обстрілу з важкого артилерійського озброєння з боку російсько-окупаційних військ українських позицій четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

"Сьогодні, 26 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в результаті обстрілу четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середнього ступеню тяжкості, п’ятьох - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ захисники України відкрили вогонь у відповідь.

Також вказується, що про дії збройних формувань Російської Федерації через українську сторону СЦКК повідомлено представників місії ОБСЄ.

Ситуація на Донбасі: що відомо

На Донбасі минулої доби окупанти 11 разів порушили режим тиші. Ворог обстрілював позиції ЗСУ поблизу Новозванівки, Кримського, Нью-Йорка, Причепилівки та Південного. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Внаслідок обстрілів один військовий дістав осколкові поранення, інший — бойове травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан поранених — середньої тяжкості.

Автор: Костянтин Гончаров