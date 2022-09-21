Протягом дня окупанти обстріляли три прикордонні громади Сумщини, випустивши по них близько 40 снарядів та кулеметні черги.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Протягом дня росіяни обстрілювали 3 прикордонні громади - Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 "приходів" та 3 кулеметні черги", - зазначив він.
За словами Живицького, зранку по Шалигинській громаді ворог випустив 3 черги з крупнокаліберного кулемету.
Близько 14 години дня окупанти вели вогонь по селу Волфине Білопільської громади із мінометів, було 10 "приходів". У результаті обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки і одна хата згоріла повністю.
Близько 19 години по околиці села Атинське ворог вів мінометний обстріл - 15 "приходів". Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та поруч пошкоджено будівлі.
Середино-Будську громаду російські загарбники обстріляли із артилерії - 13 російських "приходів" на околиці. В результаті обстрілу пошкоджена підстанція та електромережа.
"На щастя, у всіх випадках люди не постраждали", - підкреслив Живицький.
Нагадаємо, на Сумщині чоловік працював на окупантів та забезпечував їх продуктами.