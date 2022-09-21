Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату, пошкоджена електромережа, низка будинків, одна хата згоріла повністю.

Протягом дня окупанти обстріляли три прикордонні громади Сумщини, випустивши по них близько 40 снарядів та кулеметні черги.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Протягом дня росіяни обстрілювали 3 прикордонні громади - Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 "приходів" та 3 кулеметні черги", - зазначив він.

Відео дня

За словами Живицького, зранку по Шалигинській громаді ворог випустив 3 черги з крупнокаліберного кулемету.

Близько 14 години дня окупанти вели вогонь по селу Волфине Білопільської громади із мінометів, було 10 "приходів". У результаті обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки і одна хата згоріла повністю.

Близько 19 години по околиці села Атинське ворог вів мінометний обстріл - 15 "приходів". Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та поруч пошкоджено будівлі.

Середино-Будську громаду російські загарбники обстріляли із артилерії - 13 російських "приходів" на околиці. В результаті обстрілу пошкоджена підстанція та електромережа.

"На щастя, у всіх випадках люди не постраждали", - підкреслив Живицький.

Нагадаємо, на Сумщині чоловік працював на окупантів та забезпечував їх продуктами.

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