Інфраструктурі міста завдано руйнувань.

Російські окупанти накрили вогнем з ракет Вінницьку область.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

У зв'язку з небезпекою він закликав мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У Командуванні повітряних сил ЗСУ згодом уточнили, що обстріл відбувася близько 16:30. Окупанти обстріляли територію Командування в обласному центрі.

"Усього рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі. Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 16 березня російські окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ у Вінниці, ефірне мовлення в місті тимчасово не працювало.

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