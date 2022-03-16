Наразі отримати доступ до українського мовлення безкоштовно можна кількома способами.

Вранці 16 березня російські окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ у Вінниці, ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

У службі нагадали, що наразі отримати доступ до українського мовлення безкоштовно можна кількома способами:

- На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.

- На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на веб-сторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео - якість - 360р або 480р - цього буде достатньо).

- На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на веб-сторінці улюбленої платформи.

- У застосунку "Дія" в розділі "Послуги". Для цього потрібно оновити застосунок.

Крім того, є можливість слухати українське радіомовлення через інтернет-радіо: radioplayer.ua та в застосунку "Дія".

Нагадаємо, раніше на Рівненщині внаслідок авіаудару окупантів було пошкоджено телевежу.

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