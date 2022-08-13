У Харківській області українська оборона міцна, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої, а боротьба на півдні України дає хороші новини.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Жорстокі бої продовжуються на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок", - зауважив президент.

За його словами, Росія спрямувала туди колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів.

"Харківщина: українська оборона міцна. Намагання окупантів атакувати постійно провалюються. Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не втрачає жодного дня і зменшує потенціал окупантів.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну без оголошення війни 24 лютого рано вранці. Супротивники атакували і військові, і цивільні об’єкти.

У середині липня Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по українській території понад три тисячі ракет.

Збройні сили України дають супротивнику гідну відсіч. Станом на 13 серпня на нашій землі вже знищили 43,4 супротивників.

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