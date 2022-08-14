Ворог б'є по районах Сіверська та Бахмута.

Російські сили сподіваються змістити фокус ЗСУ з півдня.

Як зазначено у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), окупанти намагаються відвернути українські сили від контратак на півдні, атакуючи райони Бахмута і Сіверська в Донецькій області.

"Російські сили, мабуть, згортали наступальні дії на схід від Сіверська і проводили спорадичні і обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські обстріли прилеглих населених пунктів, з 6 серпня. Однак з 11 серпня російські сили збільшили кількість обмежених наземних атак в районі Сіверська", - йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що ці удари, поряд з триваючими ударами в напрямку Бахмута, "можуть являти собою спробу відвернути українську техніку та особовий склад".

"Відволікають увагу України від критичних районів на півдні, де українські війська проводять ефективні контратаки і, можливо, створюють умови для переходу в контрнаступ", - пишуть в ISW.

Раніше повідомлялося, що з метою сковування дій та недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки противник здійснює вогневе ураження підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення.

Радника глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що нинішні темпи просування російських військ в Донецькій області не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста.

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