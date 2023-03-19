Пораненого медика транспортують у Чехію.

Під час ворожого обстрілу на Донбасі осколкові поранення отримав медик-доброволець з Чехії. Волонтера планують транспортувати на лікування до Чехії.

Як повідомляє волонтерський проект Phoenix, до якого входить медик, стан пораненого стабілізували, але ситуація важка та непередбачувана.

"Один із наших відважних медиків-добровольців на Донбасі зазнав осколкових поранень. Наразі його стан стабілізований, але ситуація важка і подальший розвиток подій неможливо передбачити. Ми робимо все від нас залежне, щоб він якнайшвидше повернувся на батьківщину", - сказано у повідомленні.

Волонтери на війні

З початку повномасштабного вторгнення на фронті працює багато волонтерів, зокрема й іноземців. Вони евакуюють жителів прифронтових районів та допомагають війську. Однак дедалі частіше окупанти б'ють по волонтерських колонах.

4 лютого у Бахмуті загинув відомий американський волонтер Піт Рід. Росіяни вбили його під час надання допомоги цивільному населенню.

Вчора стало відомо, що біля Бахмута внаслідок російського удару поранені польські волонтери. У їхню автівку влучила російська ракета.

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