Тривають роботи з відновлення газопостачання в деокупованих ЗСУ населених пунктах Харківського району.

Окупанти пошкодили газопровід на території Балаклійської громади, без газопостачання залишилося близько 1 тис. будинків.

Про це у Facebook повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

"Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом одне з сіл Балаклійської громади", - сказано в повідомленні.

У департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА повідомили, що без газопостачання залишилась тисяча будинків.

В повідомленні сказано, що водночас тривають роботи з відновлення газопостачання в деокупованих ЗСУ населених пунктах Харківського району. "Проводяться ремонти на газорозподільних і будинкових мережах, а також зруйнованих ворогом газогонах", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 липня російські окупанти обстріляли Харків.

Як писав УНІАН, напередодні артилерія ЗСУ знищила майже десяток танків окупантів, що проривалися на Харківщині. Вкотре філігранно відпрацювали "Холодноярівці" із 93-ї бригади.

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