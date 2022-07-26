Інформації про жертв поки немає.

Вночі, з 25 на 26 липня, російські окупанти обстріляли Харків.

Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Знову нічний обстріл міста. Прилетіло в одну з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поруч з будівлею, яка до військової інфраструктури не має ніякого відношення. Про жертв поки інформації немає. Сподіваюся, що постраждалих або загиблих не буде. Прошу всіх харків'ян бути гранично обережними", - повідомив він.

Своєю чергою, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram розповів, що окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району.

"Окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району. Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях. За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає", - повідомив він.

Синєгубов також повідомив, що окупанти знову нанесли удари по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.

"Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди. По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок. У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури", - розповів він.

Синєгубов також наголосив, що наші захисники тримають позиції.

"Попри те, що росіяни "поливають" наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. В тому числі і стратегічному - Ізюмському. Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка — Дементіївка", - резюмував він.

За даними ДСНС у Харківські області, за добу з 25 по 26 липня рятувальники продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 3 (всі вони спричинені ворожими обстрілами),

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на допомогу комунальним службам,

5 – на допомогу населенню,

6 – інші виїзди.

"Близько 13:00 на території Циркунівської громади ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок, який загорівся. Площа пожежі склала близько 150 кв.м. Горіли дах та перекриття. Рятувальники 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини загасили вогонь о 14:20", - йдеться у повідомленні.

Вже вранці, близько 04:30, Слобідський район Харкова піддався ракетному обстрілу. Уламок однієї з ракет потрапив на дах одного з автосалонів. Внаслідок цього загорівся гідроізоляційний матеріал покрівлі. Рятувальники прибули вчасно і оперативно загасили пожежу, котра встигла розповсюдитись лише на 2 кв.м, наголосили в ДСНС.

"Близько 04:50 у м. Чугуєві ворожий боєприпас пошкодив газову трубу на вводі у приватний будинок. Утворився вогняний факел, котрий швидко загасили рятувальники з Луганської області, котрі стоять на бойовому чергуванні у Чугуївському районі Харківщини. Також протягом всього дня проводились аварійно-рятувальні і пошукові роботи на місці зруйнованого рашистами будинку культури у м. Чугуєві. За попередніми даними під завалами можуть перебувати люди. Наразі дані роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Піротехніки ДСНС ліквідували 28 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Як писав УНІАН, напередодні артилерія ЗСУ знищила майже десяток танків окупантів, що проривалися на Харківщині. Вкотре філігранно відпрацювали "Холодноярівці" із 93-ї бригади.

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