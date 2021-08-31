Містяни скаржаться на непрацюючий вечорами громадський транспорт.

Бойовики "ДНР", що окупували Донецьк у 2014 році, довели ситуацію в ньому до такого стану, що ввечері там неможливо дочекатися громадського транспорту.

На це звернув увагу журналіст і представник України в ТКГ Денис Казанський, поділившись сюжетом підконтрольного бойовикам телеканалу. "Журналісти" були змушені визнати існування проблеми, її підтверджують і пересічні жителі міста.

"Деграданти, які захопили Донецьк, перетворили місто на ср*ний колгосп, де о 9 вечора вже не ходить транспорт. Скільки б російська пропаганда не розповідала про карателів та фашистів, а факт залишається фактом - при Україні місто жило! Зараз його вбивають ті, хто називає себе його захисниками", - пише Казанський у своєму Телеграм-каналі.

Читайте такожВетеран АТО назвав головну мету вторгнення Росії в Україну влітку 2014 року

У сюжеті донецького телеканалу містяни скаржаться на жахливу роботу перевізників. "Ми не можемо виїхати з роботи, блін, додому", - каже донеччанка. Інші пасажири стверджують, що транспорту часто немає вже після 7 години вечора, а о 8-9 дістатися додому неможливо.

"Автобуси до 9, можливостей нуль", - скаржаться молоді люди.

Як повідомляв УНІАН, бойовики запропонували донеччанам самостійно наводити лад у парку біля стадіону "Донбас Арена", який заростає бур'янами й занепадає.

Автор: Іван Бойко