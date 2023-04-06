Ворог "приватизував" чергову лікарню й облаштував там шпиталь.

Російській загарбники продовжують створювати власний медичний "анклав" на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області.

За данними Генштабу ЗСУ, на цей раз окупанти "приватизували" місцеву лікарню у Малій Білозерівці. Там вони розгорнули шпиталь, який надає послуги виключно російським "військовослужбовцям".

"Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості", - кажуть у Генштабі.

Окупанти "латають" поранених у Запорізькій області

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти поки що відчувають безкарність за свої злочини: вони відбирають місцеву інфраструктури помешкання українців для того, щоб використовувати приміщення у власних цілях.

Нещодавно таким чином ворог "приватизував" місцеву школу, на території якої також розгорнув шпиталь.

20 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що на територію однієї з таких установ прибула вражаюча кількість тяжкопоранених військових РФ.

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