У селі Слобожанське на Харківщині окупанти скинули шість бомб.

У селі Слобожанське на Харківщині ніколи не було жодних об'єктів військової інфраструктури. Проте російські окупанти вирішили вдарити по житлових районах селища.

Про це інформує прес-служба ДСНС.

Одна з шести випущених авіаційних бомб впала на житловий двоповерховий будинок по вул.Центральній, 10.

За різними даними, загинули від 5 до 7 осіб, серед них-двоє дітей.

"Вранці до місця події прибули рятувальники 3-х найближчих Державних пожежно-рятувальних частин ДСНС. Вони вручну і за допомогою інженерної техніки місцевих підприємств розбирали завали до настання сутінків. З-під завалів їм вдалося дістати тіла загиблої жінки (віком 45-47 років) і дворічної дитини. Пошукові роботи триватимуть. Інформація про загиблих уточнюється", - кажуть рятувальники.

Нагадавши, з початку вторгнення Росії в Україну загинула 71 дитина і отримали поранення понад 100 дітей. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Зокрема, в місті Малин Житомирської області в результаті авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них троє дітей (п'ятирічна дівчинка і двоє дітей 2021 року).

На Харківщині 16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку в селищі Жуковського.

Крім того, вночі в результаті чергового артилерійського обстрілу в селі Слобожанське Ізюмського району Харківської області ворожий снаряд потрапив в приватний житловий будинок. Під завалами загинули 4 людини: 2 жінки і 2 дітей, 5-річній дівчинці вдалося вижити.

У той же час в Ірпені Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне осколкове поранення і зараз знаходиться в лікарні у важкому стані.

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