За день було три обстріли території Есманської та Середино-Будської громад.

Російські окупанти сьогодні обстріляли дві громади у Сумській області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"За день було 3 обстріли території Есманської та Середино-Будської громад. Усього 35 приходів. Били зі ствольної артилерії та мінометів", - зазначив він.

Відео дня

За словами Живицького, внаслідок мінометного обстрілу в одному із сіл Середино-Будської громади пошкоджено дах сараю та повибивало вікна у веранді будинку.

Він уточнив, що обійшлося без жертв.

Обстріли Сумщини окупантами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у зведенні Сумської ОВА зазначалося, що вночі окупанти з мінометів та самохідних артилерійських установок обстріляли територію прикордонної Зноб-Новгородської громади, зафіксовано 20 "прильотів".

Крім того, 1 жовтня протягом дня ворог двічі обстрілював територію Середино-Будської громади - зафіксовано 8 "прильотів" зі ствольної артилерії.

РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого й обстрілювала не раз різні мирні населені пункти. Станом на початок вересня через ворожі обстріли загинуло понад 7 тисяч мирних людей, а 5,5 тисяч - отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: