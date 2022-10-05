Протягом доби відбито атаки ворога в районі п’яти населених пунктів.

Окупанти не припиняють спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, протягом доби українські захисники відбили атаки ворога в районі п’яти населених пукнтів.

"За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка", - зазначається у зведенні.

Противник продовжує обстріли позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

"На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати заходи з перегрупування та відведення своїх підрозділів", - розповіли у Генштабі.

Окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари, здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Соледар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне.

Так, ворог обстріляв понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Новогреднєве, Сухий Ставок, Луч, Степова Долина, Солдатське, Правдине та Мирне.

Війна в Україні: яка ситуція станом за останню добу

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