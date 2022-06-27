Серед загиблих - 15-річний хлопець.

Окупанти вдарили з "Ураганів" по місцю, де жителі Лисичанська набирають воду для своїх потреб, в результаті цього щонайменше 8 осіб вбито і понад 20 отримали поранення.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram.

"Росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп лисичанців. Щонайменше вісім загиблих і понад 20 поранених. Сьогодні в Лисичанську, коли мирне населення набирало воду з підвезеної цистерни, росіяни влучиои по натовпу людей з РСЗВ "Ураган", - написав він.

За словами Гайдая, 21 людина доставлена в лікарню, з них п'ятеро, після отримання медичної допомоги, залишилися в Лисичанську. 16 городян евакуйовані в лікарні в інші регіони.

"Серед загиблих - хлопець 2007 року народження, серед поранених - хлопець 2008 року народження", - додав Гайдай.

Ситуація в Лисичанську:

Станом на 26 червня 2022 року після відступу Збройних сил України з Сєвєродонецька та переходу міста під повний контроль російських окупантів, з опорних пунктів Луганської області залишилося тільки одне місто Лисичанськ, більше там зачепитися нема за що.

27 червня 2022 року в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагаються блокувати Лисичанськ з двох напрямків і оточити Збройні Сили України.

27 червня окупанти штурмували Лисичанськ.

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