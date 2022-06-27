Українським захисникам не вистачає далекобійної артилерії.

Російські окупанти штурмують Лисичанськ, а на окупований Сєвєродонецьк чекає гуманітарна катастрофа.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни штурмують Лисичанськ, до того ж постійно знищують місто з усієї можливої зброї. Кількісна перевага на боці ворога. Нашим захисникам не вистачає далекобійної артилерії. Останні два дні не можемо завозити гуманітарні вантажі, але місто тримається на запасах, які ми зробили заздалегідь, в тому числі лікарня укомплектована всім необхідним. На окупованих територіях "хтось" постійно смітить недопалками. Зруйновано декілька ворожих БК", - заявив очільник ОВА.

Також, як зазначив Гайдай, відновити комунікації в окупованому Сєвєродонецьку загарбникам не вдасться, а мізерна гуманітарна допомога від них - показуха для пропагандистських "ЗМІ", ніхто не привезе достатньої кількості продуктів та ліків для містян.

За його словами, на обласний центр чекає гуманітарна катастрофа.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагаються блокувати Лисичанськ з двох напрямків та оточити Збройні сили України.

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