На Лисичанському напрямку ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, мав частковий успіх та закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу.

Ворог намагається оточити українські війська в районі Лисичанська та блокувати місто з півдня та південного заходу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Крім того, на Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення українських військ в районі Лисичанська, намагається блокувати місто з півдня та південного заходу, а також поповнити втрати особового складу, озброєння та військової техніки.

За даними Генштабу, на Лисичанському напрямку ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, мав частковий успіх та закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу.

"Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов", - уточнили військові.

Наголошується, що українські воїни успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове, в обох випадках окупанти відійшли.

Також ворог має частковий успіх на напрямку Роти – Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

Однак, українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога назад.

Як повідомляв УНІАН, після відступу Збройних сил України з Сєвєродонецька і переходу міста під повний контроль російських окупантів, з опорних пунктів Луганської області залишилося тільки одне місто Лисичанськ, більше там зачепитися нема за що.

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