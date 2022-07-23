Разом з пошукачем незаконно відключені і YouTube з Viber.

Херсонський колаборант і гауляйтер Кирило Стремоусов заявив, що "на його прохання" Google в області відключений.

Про це він повідомив пропагандистському ресурсу РИА Новости.

Разом з пошукачем відключені й YouTube з Viber, заявив він.

Колаборант назвав сервіси "шкідливими інформаційними смітниками". Їх відключили нібито через те, що Україна і США використовували їх як "елементи інформаційного тероризму".

Днем раніше росіяни відключили Google по всій окупованій території Донецької та Луганської області. Ватажок бойовиків угруповання "ДНР" Пушилін звинуватив пошуковик "в цілеспрямованій пропаганді тероризму та екстремізму".

В одній з перехоплених розвідкою розмов російський окупант скаржився подрузі, що військові РФ змушені були боротися з місцевим населенням, яке співпрацювало з ЗСУ, відрубавши вишки мобільного зв'язку.

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