Загалом мова йде про кількість до 5 тисяч окупантів.

Окупанти перекинули в тимчасово окупований Маріуполь нові резерви у кількості до 5 тисяч солдатів, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах - дві гармати. За твердженням джерел, навіть форма в стані "жодного разу не пралась". Загалом мова йде про кількість до 5 тисяч", - розповів він.

Андрющенко нагадав, що останнє подібне введення нових резервів фіксувалось у квітні 2023 року.

Відео дня

Крім того, він додав, що відбувається переміщення систем ППО в та навколо міста без дотримання глобальних заходів безпеки. Також вздовж узбережжя від с. Мелекіно в напрям Бердянська фіксується додаткове розгортання систем зв’язку.

Ситуація в Маріуполі

На початку 2023 року з'явилася інформація, що російські окупанти почали перетворювати Маріупольський морський порт у військову базу. а нещодавно з'явилася інформація про те, що російські загарбники поглиблюють порт у Маріуполі для вивезення награбованого з окупованих українських територій.

Також повідомлялося, що Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь, а також будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем і Донецьком. Це дасть можливість ворогові кардинально знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.

Вас також можуть зацікавити новини: