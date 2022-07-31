Антонівський міст під вогневим контролем ЗСУ.

Російські окупанти приступили до ремонту Антонівського мосту у Херсоні, який зазнає регулярних ударів української артилерії.

Про це повідомляють регіональні пабліки.

На фото на Антонівському мосту видно будівельний кран.

Удари по мостах у Херсонській області

19 і 27 липня ЗСУ завдали ряд ударів по Антонівському мосту, який з'єднує береги окупованого РФ Херсона. Через завдані руйнування по ньому пересуватися неможливо.

24 липня атаки ЗСУ зазнав і єдиний міст через Інгулець в Херсонській області.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко підтвердив, що ситуація з Антонівським мостом у Херсоні взята під вогневий контроль ЗСУ.

За словами експерта Івана Киричевського, щоб покинути відрізаний берег міста, російським окупантам доведеться залишити тут всю свою важку техніку.

Як зазначали у британській розвідці, ЗСУ створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка з'єднує північний кордон окупованого Росією Херсона. Через Дніпро здійснювалося постачання російської армії на правобережжі Херсонської області.

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