Російські окупанти приступили до ремонту Антонівського мосту у Херсоні, який зазнає регулярних ударів української артилерії.
Про це повідомляють регіональні пабліки.
На фото на Антонівському мосту видно будівельний кран.
Удари по мостах у Херсонській області
19 і 27 липня ЗСУ завдали ряд ударів по Антонівському мосту, який з'єднує береги окупованого РФ Херсона. Через завдані руйнування по ньому пересуватися неможливо.
24 липня атаки ЗСУ зазнав і єдиний міст через Інгулець в Херсонській області.
Генерал-лейтенант Ігор Романенко підтвердив, що ситуація з Антонівським мостом у Херсоні взята під вогневий контроль ЗСУ.
За словами експерта Івана Киричевського, щоб покинути відрізаний берег міста, російським окупантам доведеться залишити тут всю свою важку техніку.
Як зазначали у британській розвідці, ЗСУ створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка з'єднує північний кордон окупованого Росією Херсона. Через Дніпро здійснювалося постачання російської армії на правобережжі Херсонської області.