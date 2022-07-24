Це вже друга атака на міст протягом останніх кількох днів.

У Херсонській області зранку, 24 липня, пролунали вибухи.

Про це повідомляють регіональні пабліки.

Тамтешні мешканці пишуть про приліт у Новій Каховці. Крім того, вибухи пролунали у селі Дар'ївка біля Херсона.

Водночас російські ЗМІ заявили про атаку з боку українських захисників.

За словами пропагандистів, ЗСУ знову обстріляли єдиний Дар'ївський міст через Інгулець. Також, за даними місцевих зрадників, були атаковані позиції окупантів біля Каховської ГЕС.

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни звертали увагу на мінування росіянами берегів Інгульця. Окупанти вдалися до цих заходів, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ.

Як писав УНІАН, 19 червня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

Пізніше депутат облради Сергій Хлань уточнив, що удар був завданий по базі окупантів біля мосту.

За його словами, у росіян через підрив Антонівського мосту виникли проблеми з перекиданням важкого озброєння і боєприпасів своєму угрупованню на іншому березі річки.

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