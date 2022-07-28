Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. ЗСУ створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона. Позиції російських військ на правобережжі Херсонщини виглядають дуже вразливими після успішних атак українських військ на мости через Дніпро, які армія РФ використовує для постачання.
Таких висновків дійшли у британській розвідці, передає в Twitter Міноборони Великобританії.
Як повідомили у відомстві, Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити мости через Дніпро, через які здійснювалося постачання російської армії на правобережжі Херсонщини. Один із них, 1 000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, було пошкоджено минулого тижня.
Відомо, що 27 липня 2022 року Україна вдарила по ньому знову, і дуже ймовірно, що зараз він непридатний для використання.
"49-та армія РФ має дуже вразливий вигляд на західному березі Дніпра, а Херсон, який є найбільш значущим в політичному плані населеним пунктом, що був окупований Росією після 24 лютого, зараз практично відрізано від інших окупованих територій", - стверджують розвідники.
Британці зазначають, що втрата Херсона, найбільш політично значущого міста під окупацією, значно підірвала б спроби Росії зображати успіх.
Нагадаємо, 27 липня начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що Збройні сили України сьогодні вночі завдали точкових ударів по Антонівському мосту біля окупованого Херсона.
Згодом тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій повідомив, що Антонівський міст не зруйновано, але через завдані руйнування пересуватися ним неможливо.
За його словами, вночі ЗСУ завдали високоточні удари по мосту, і через руйнування тепер знищено логістичні й транспортні шляхи окупантів.
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що деокупація територій буде відбуватися всіма доступними Україні інструментами. Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області він зазначив, що звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нашими силами.
"Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі", - підкреслив Зеленський.