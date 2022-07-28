Наголошується, що позиції російських військ на Херсонщині виглядають дуже вразливими після успішних атак ЗСУ на мости через Дніпро.

Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. ЗСУ створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона. Позиції російських військ на правобережжі Херсонщини виглядають дуже вразливими після успішних атак українських військ на мости через Дніпро, які армія РФ використовує для постачання.

Таких висновків дійшли у британській розвідці, передає в Twitter Міноборони Великобританії.

Як повідомили у відомстві, Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити мости через Дніпро, через які здійснювалося постачання російської армії на правобережжі Херсонщини. Один із них, 1 000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, було пошкоджено минулого тижня.

Відомо, що 27 липня 2022 року Україна вдарила по ньому знову, і дуже ймовірно, що зараз він непридатний для використання.

"49-та армія РФ має дуже вразливий вигляд на західному березі Дніпра, а Херсон, який є найбільш значущим в політичному плані населеним пунктом, що був окупований Росією після 24 лютого, зараз практично відрізано від інших окупованих територій", - стверджують розвідники.

Британці зазначають, що втрата Херсона, найбільш політично значущого міста під окупацією, значно підірвала б спроби Росії зображати успіх.