Генерал уточнив, що оточення ворога поки немає, але є загроза.

Ситуація з Антонівським мостом у Херсоні взята під вогневий контроль захисників України.

Про це заявив в ефірі телемарафону генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Вони (росіяни - УНІАН) бачать, що можуть залишитися в оточенні. Це оперативне оточення. Щодо переговорів, які ведуть військові зі своїми родичами, є заяви з цього приводу. Психологічний стан у них пригнічений", - сказав Романенко.

Він уточнив, що оточення ворога поки немає, але є загроза:

"Там є загроза для них. Можна подивитися на карту і помітити, що їх війська знаходяться в такому анклаві на правому березі. Ми вогневими ударами, в тому числі по цьому мосту, показуємо, які у нас є можливості. І що ми не тільки працюємо по мосту, а також по знищенню можливої понтонної переправи противника", - додав генерал.

Як писав УНІАН, 19 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

Пізніше депутат облради Сергій Хлань уточнив, що удар був нанесений по базі окупантів біля мосту.

За його словами, у росіян через підрив Антонівського мосту виникли проблеми з перекиданням важкого озброєння і боєприпасів своєму угрупованню на іншому березі річки.

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