Українські вони вивозять з міста.

Російські загарбники завезли у школу №4 у Маріуполі п'ять тисяч російських підручників. Українські вони вивозять у Донецьк.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти з підтримки "державних волонтерів" продовжують нищити українську самоідентифікацію дітей в Маріуполі. В освітню школу №4, запуск якої планується найближчим часом вчора завезено 5 тисяч підручників. Російська мова, російська література, російська історія, природа рідного краю (російською) для початкової та середньої школи", - йдеться у повідомленні.

За даними Андрющенко, окупанти вивезли всі україномовні підручники зі шкільної бібліотеки, а також демонтували всі "розумні дошки" у школах. Все це направили до Донецька.

"Платники податків Маріуполя знов забезпечили підвищення якості життя донеччан, тепер в освіті. Цікавий факт. Кількість підручників перевищує кількість дітей шкільного віку, що наразі залишаються в Маріуполі", - відзначив радник мера.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники відкрили Маріупольську загальноосвітню школу №65. Випускникам обіцяють дипломи так званої "ДНР". Також стало відомо, що окупанти продовжили у Маріуполі навчальний рік.

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