Випускникам школи обіцяють дипломи "ДНР".

У Маріуполі російські загарбники відкрили Маріупольську загальноосвітню школу №65.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти примусили батьків прибрати сміття та закрити вікна плівкою.

"Фактично набрано 9 класів різного віку по 35-45 дітей в кожному. В школі працює невелике крило за кількістю класів. Харчування дітей немає. Електрика подається від одного генератора, тому де-факто освіта без будь-якої комп’ютерної техніки. Викладання - російською: мова/література/математика", - розповів Андрющенко.

За його даними, випускникам школи обіцяють дипломи так званої "ДНР" та пропонують вступ до російських вищих навчальних закладів, які знаходяться в економічно депресивних регіонах РФ та не мають попит у росіян.

"Радянський Союз повернувся до Маріуполя у всіх яскравих фарбах середньовіччя та тоталітаризму. Не вистачає лише перейменувати Маріуполь на Жданов та відновити бюст кату Ленінграда", - відзначив радник мера.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти привезли на вулиці тимчасово окупованого Маріуполя автотелевізори для пропаганди.

Нагадаємо, що у Херсоні загарбники шукають маріупольців, щоб повернути їх додому.

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