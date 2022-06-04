Українцям показали дитячий малюнок з Маріуполя / фото ua.depositphotos.com

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав зворушливий дитячий малюнок крейдою на асфальті. Однак його зміст змушує згадати жах, у якому живуть маріупольські діти вже понад три місяці.

Фото з'явилося у Telegram Андрющенка.

На малюнку крейдою виведено фразу: "Сніжана, 12 років, помирає". Поряд зображено будинок, на який летить ворожий снаряд.

"Маріуполь. Дитячий малюнок на асфальті. Без слів", - написав Андрющенко.

Малюнок з Маріуполя / фото t.me/andriyshTime
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Як повідомляв УНІАН, за словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, російські окупанти разом з сепаратистами повністю знищили майже 1 300 багатоповерхівок у Маріуполі, тому реальна кількість загиблих жителів міста може бути в рази більшою за озвучені 22 тисячі.

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