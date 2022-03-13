Внаслідок авіаудару окупантів по житловому будинку в Чернігові є, попередньо, один загиблий та один травмований.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Чернігів. О 5:46 внаслідок авіаудару сталося руйнування з 2 по 9 поверх, з послідуючим горінням 9-поверхового житлового будинку", - мовиться у дописі.

За попередньою інформацією, 7 осіб врятовано, одна людина загинула та одна травмована.

Роботи на місці тривають. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вранці 13 березня ворог здійснив авіаудари по Баштанці Миколаївської області. Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблокували з-під завалу одного постраждалого.

Вас також можуть зацікавити новини: