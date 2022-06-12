Пошкоджені будівлі житлового фонду будуть зносити.

У Маріуполі по всіх частково зруйнованих будинках з'явилися повідомлення російських окупантів про знесення протягом двох тижнів з вимогою на виселення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Про те, куди і як буде потім переселено людей, окупанти не відповідають, переклавши проблему на маріупольців знов", - наголосив він.

Крім того, Андрющенко зауважив, що окупаційна адміністрація продовжує практику влаштування сміттєзвалищ відходів на подвір'ях багатоповерхівок.

"Потроху окупанти починають казати правду, що компенсацій не буде (не сюрприз), заяви переробляють з "компенсації" на "допомогу по ремонту", - розповів радник мера.

Також він додав, що озвучені були плани на опалення взимку. "Його не буде, але будуть встановлені намети обігріву. Як в наметах збираюся обігріти понад 130 тис. людей - скоріше відповідь, аніж питання. Наші джерела повідомляють, що за планом школи будуть працювати лише в теплий період, саме тому замість літніх канікул будуть довгі зимові або ще обговорюється план зробити вигляд онлайн-освіти", - зазначив Андрющенко.

Як писав УНІАН, російські загарбники змушують маріупольців працювати за їжу, а молодих людей допомагати мобільним патрулям, в тому числі в проведенні фільтраційних заходів. У місті відчутний дефіцит продовольства і води.

Також нещодавно окупаційна влада відкрила у захопленому місті "банк" у металевому вагончику.

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