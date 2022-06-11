Більш саркастично показати реалії "покращення життя", аніж це роблять самі окупанти, навряд чи можливо.

У захопленому російськими окупантами Маріуполі окупаційна влада відкрила "банк" у металевому вагончику.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відео, на якому показав так званий Центральний Республіканський банк.

Я не знаю, як можна ще більш саркастично показати реалії "покращення життя" в Маріуполі, аніж це роблять самі окупанти – прокоментував радник мера.

Нагадаємо, як напередодні стало відомо, окупанти почали видавати пенсії в Маріуполі в рублях. В перерахунку на гривні пенсія складає 2,6 тис. гривень. За даними окупаційної влади, в міста зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, у місті давно немає світла, води. Воно практично зруйноване російськими окупантами.

За словами мера Вадима Бойченка, епідемічна ситуація в окупованому росіянами місті з кожним днем погіршується. До кінця року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від холери та інших хвороб. Станом на сьогодні в місті залишається понад 100 тис. жителів.

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